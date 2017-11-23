76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ признана лучшей в стране

76 Гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ стала лучшей в стране по итогам года. Также по результатам итоговых проверок и всеармейских конкурсов в войсках были определены лучшие подразделения военной разведки, артиллерии, связи, материально-технического обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.
Среди артиллерийских подразделений первое место заняли также десантники Псковского соединения. Всего за высокие показатели в боевой подготовке по итогам года было награждено более тридцати командиров отдельных частей и подразделений Воздушно-десантных войск. С успешным решением поставленных задач их поздравил командующий ВДВ России Андрей Сердюков.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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