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76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ признана лучшей в стране

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 11:56

76 Гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ стала лучшей в стране по итогам года. Также по результатам итоговых проверок и всеармейских конкурсов в войсках были определены лучшие подразделения военной разведки, артиллерии, связи, материально-технического обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.

Среди артиллерийских подразделений первое место заняли также десантники Псковского соединения. Всего за высокие показатели в боевой подготовке по итогам года было награждено более тридцати командиров отдельных частей и подразделений Воздушно-десантных войск. С успешным решением поставленных задач их поздравил командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

Кирилл Радион

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