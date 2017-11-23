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Псковская область попала в проект «Русские усадьбы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 11:53

О старинных псковских усадьбах теперь узнают и у нас, и за рубежом. Область стала участником историко-культурного и туристического проекта «Русские усадьбы». Помимо нашего региона в него вошли ещё 16. Цель проекта – продвигать имеющийся потенциал на внутреннем и внешнем туристическом рынке.

В нашей области уже разработаны 14 маршрутов по псковским дворянским усадьбам.

Светлана Константинова

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