В парке «Себежский» нашли более 10 видов новых растений

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 11:51

Более 10 видов новых растений зафиксировали в этом году сотрудники национального парка "Себежский" на своей территории. Один из них - многоножка обыкновенная - особый вид папоротника, который обычно живет на скальных породах. На Себежской земле, которая уже не один десяток лет носит статус особо охраняемой природной территории, такие открытия всегда предмет особой гордости.

Для чего в национальном парке "Себежский" нужна наука и какие еще сокровища таятся на этой, особо охраняемой территории? Третий, заключительный фильм документального цикла "Заповедными тропами" - "Лебединое чудо" - смотрите в эту субботу, в 8.20, на телеканале "Россия 1".

Светлана Константинова