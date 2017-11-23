logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

В парке «Себежский» нашли более 10 видов новых растений

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 11:51

Более 10 видов новых растений зафиксировали в этом году сотрудники национального парка "Себежский" на своей территории. Один из них - многоножка обыкновенная - особый вид папоротника, который обычно живет на скальных породах. На Себежской земле, которая уже не один десяток лет носит статус особо охраняемой природной территории, такие открытия всегда предмет особой гордости.

Для чего в национальном парке "Себежский" нужна наука и какие еще сокровища таятся на этой, особо охраняемой территории? Третий, заключительный фильм документального цикла "Заповедными тропами" - "Лебединое чудо" - смотрите в эту субботу, в 8.20, на телеканале "Россия 1".

Светлана Константинова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк