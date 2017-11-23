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Самые одаренные юные музыканты области выступили на концерте в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 11:47

"Юные дарования Псковщины" дали концерт в Псковской областной филармонии в сопровождении симфонического оркестра Псковской области. 46 воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств региона, а также колледжа искусств подали заявки на соискание премии. Лауреатами стали 23. Для кого-то этот концерт был первым выступлением на такой площадке, а кто-то на сцену БКЗ поднимался уже в 5-й раз.

Ирина Медвёдкина, Тигран Гаспарян

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