Самые одаренные юные музыканты области выступили на концерте в Пскове

"Юные дарования Псковщины" дали концерт в Псковской областной филармонии в сопровождении симфонического оркестра Псковской области. 46 воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств региона, а также колледжа искусств подали заявки на соискание премии. Лауреатами стали 23. Для кого-то этот концерт был первым выступлением на такой площадке, а кто-то на сцену БКЗ поднимался уже в 5-й раз.
Ирина Медвёдкина, Тигран Гаспарян
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Ноябрь 2017
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