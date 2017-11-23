От оригами до кулинарии. Мастер на все руки - мальчик Дима мечтает о семье

Очередной герой нашей постоянный рубрики «Хочу домой» - Дима. Он - мастер на все руки. Не только радует учителей и друзей подарками в технике оригами и аппликации, умеет даже ремонтировать радиоприёмники и мобильные телефоны. Друзей у Димы много, он отзывчивый, заинтересованный, с ним всегда есть, о чем поговорить. И хотя мальчик уже вполне самостоятельный, но ещё нуждается в родительской заботе.
Дима - мальчик разносторонний: спорт, рисование, даже в кружке домоводства - он любимый ученик. С удовольствием пробует новые рецепты, и ему уже доверяют самостоятельно приготовить простые блюда.
Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3