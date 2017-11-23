От оригами до кулинарии. Мастер на все руки - мальчик Дима мечтает о семье

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 11:41

Очередной герой нашей постоянный рубрики «Хочу домой» - Дима. Он - мастер на все руки. Не только радует учителей и друзей подарками в технике оригами и аппликации, умеет даже ремонтировать радиоприёмники и мобильные телефоны. Друзей у Димы много, он отзывчивый, заинтересованный, с ним всегда есть, о чем поговорить. И хотя мальчик уже вполне самостоятельный, но ещё нуждается в родительской заботе.

Дима - мальчик разносторонний: спорт, рисование, даже в кружке домоводства - он любимый ученик. С удовольствием пробует новые рецепты, и ему уже доверяют самостоятельно приготовить простые блюда.

Дина Перевозчикова, Владимир Шагапов