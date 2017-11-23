Решение о выделении средств на реставрацию Анастасьевской часовни в Пскове будет принято в декабре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.11.2017 11:12

Окончательное решение по выделению средств из федерального бюджета на реставрацию Анастасьевской часовни в Пскове будет принято в декабре. Об этом в утреннем эфире «Радио России-Псков» рассказала председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

По её словам, за последние 5 лет заявки на реставрацию памятника подаются в Минкульт каждый год. Также Елена Яковлева отметила, что псковские памятники активно включаются во всемирное наследие ЮНЕСКО, и у Анастасьевской часовни есть все шансы пополнить этот список. Напомним, что часовню возвели в 1911 году. Автором проекта выступил знаменитый русский архитектор Алексей Щусев. Памятник выполнен в неорусском стиле, характерном для европейских городов.

Дина Дабришюте