Решение о выделении средств на реставрацию Анастасьевской часовни в Пскове будет принято в декабре

Окончательное решение по выделению средств из федерального бюджета на реставрацию Анастасьевской часовни в Пскове будет принято в декабре. Об этом в утреннем эфире «Радио России-Псков» рассказала председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.
По её словам, за последние 5 лет заявки на реставрацию памятника подаются в Минкульт каждый год. Также Елена Яковлева отметила, что псковские памятники активно включаются во всемирное наследие ЮНЕСКО, и у Анастасьевской часовни есть все шансы пополнить этот список. Напомним, что часовню возвели в 1911 году. Автором проекта выступил знаменитый русский архитектор Алексей Щусев. Памятник выполнен в неорусском стиле, характерном для европейских городов.
Дина Дабришюте
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3