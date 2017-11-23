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Решение о выделении средств на реставрацию Анастасьевской часовни в Пскове будет принято в декабре

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.11.2017 11:12

Решение о выделении средств на реставрацию Анастасьевской часовни в Пскове будет принято в декабреОкончательное решение по выделению средств из федерального бюджета на реставрацию Анастасьевской часовни в Пскове будет принято в декабре. Об этом в утреннем эфире «Радио России-Псков» рассказала председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

По её словам, за последние 5 лет заявки на реставрацию памятника подаются в Минкульт каждый год. Также Елена Яковлева отметила, что псковские памятники активно включаются во всемирное наследие ЮНЕСКО, и у Анастасьевской часовни есть все шансы пополнить этот список. Напомним, что часовню возвели в 1911 году. Автором проекта выступил знаменитый русский архитектор Алексей Щусев. Памятник выполнен в неорусском стиле, характерном для европейских городов.

Дина Дабришюте

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