logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Как сохранить памятник культуры и архитектуры - Анастасьевскую часовню? Обсудим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 23 ноября с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 18:30

Как сохранить памятник культуры и архитектуры - Анастасьевскую часовню? Обсудим в программе Анастасьевская часовня - это памятник федерального значения. Как специалисты оценивают состояние часовни сейчас? Какие реставрационные работы необходимо выполнить, чтобы сохранить часть истории нашего города и нашей страны? Поговорим об этом в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: председатель Государственого комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева и заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника Таисия Круглова.

Слушайте на "Радио России-Псков" 23 ноября с 7.20 на Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк