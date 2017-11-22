Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 18:30

Анастасьевская часовня - это памятник федерального значения. Как специалисты оценивают состояние часовни сейчас? Какие реставрационные работы необходимо выполнить, чтобы сохранить часть истории нашего города и нашей страны? Поговорим об этом в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: председатель Государственого комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева и заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника Таисия Круглова.

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