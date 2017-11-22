Анастасьевская часовня - это памятник федерального значения. Как специалисты оценивают состояние часовни сейчас? Какие реставрационные работы необходимо выполнить, чтобы сохранить часть истории нашего города и нашей страны? Поговорим об этом в программе "Стартовая площадка".
Гости программы: председатель Государственого комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева и заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника Таисия Круглова.
Слушайте на "Радио России-Псков" 23 ноября с 7.20 на Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30
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Ноябрь 2017
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