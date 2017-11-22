Итоги учений «Запад 2017» врио губернатора Михаил Ведерников обсудил с Владимиром Путиным

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 17:54

В Сочи прошло совещание с руководством Министерства обороны под председательством Президента. Было отмечено, что в ходе учений успешно решен ряд важных задач. В первую очередь, проверена готовность войск и возможность обеспечения их потребностей из местных ресурсов. Кроме того, выявлены и определенные недостатки. «Запад-2017» - это совместные стратегические учения России и Белоруссии, которые прошли в сентябре.

Манёвры проводились и на территории Псковской области, на полигоне Струги Красные.

Алина Толкачева