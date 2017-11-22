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Проблемы региональной системы здравоохранения обсудили за круглым столом в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 17:42

Представители Общероссийского народного фронта осмотрели поликлиники в рамках проекта "Народная оценка качества". Они побывали в трёх учреждениях здравоохранения: поликлиниках Палкинского и Псковского районов и в третьей городской. Результатом поездки стал круглый стол с представителями Народного фронта в Псковской области и заместителем руководителя регионального Комитета по здравоохранению.

Координатор проекта, Виктор Климов, отметил: дефицит кадров и низкий уровень заработной платы врачей - общероссийская проблема, но оправдывать ею неграмотные управленческие решения нельзя.

Регина Кадырова

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