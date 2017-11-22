Проблемы региональной системы здравоохранения обсудили за круглым столом в Пскове

Представители Общероссийского народного фронта осмотрели поликлиники в рамках проекта "Народная оценка качества". Они побывали в трёх учреждениях здравоохранения: поликлиниках Палкинского и Псковского районов и в третьей городской. Результатом поездки стал круглый стол с представителями Народного фронта в Псковской области и заместителем руководителя регионального Комитета по здравоохранению.
Координатор проекта, Виктор Климов, отметил: дефицит кадров и низкий уровень заработной платы врачей - общероссийская проблема, но оправдывать ею неграмотные управленческие решения нельзя.
Регина Кадырова
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3