Проблемы региональной системы здравоохранения обсудили за круглым столом в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 17:42

Представители Общероссийского народного фронта осмотрели поликлиники в рамках проекта "Народная оценка качества". Они побывали в трёх учреждениях здравоохранения: поликлиниках Палкинского и Псковского районов и в третьей городской. Результатом поездки стал круглый стол с представителями Народного фронта в Псковской области и заместителем руководителя регионального Комитета по здравоохранению.

Координатор проекта, Виктор Климов, отметил: дефицит кадров и низкий уровень заработной платы врачей - общероссийская проблема, но оправдывать ею неграмотные управленческие решения нельзя.

Регина Кадырова