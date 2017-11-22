В Великих Луках проходят масштабные спортивные соревнования. Как встретил город полтысячи гостей со всей России? Расскажем сегодня на телеканале «Россия 1» в 20.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 17:22

В Великих Луках сегодня стартовали Всероссийские молодёжные соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Город принял полтысячи гостей от Иркутска до Калининграда. На старте лучники из 35 российских регионов. Почему именно в Великих Луках проходят самые крупные официальные соревнования молодёжи? Какие цели ставят перед собой спортсмены, и как меткость выстрела влияет на дальнейшую судьбу? Смотрите вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20.45 на канале «Россия-1».

Лариса Чурикова