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В Великих Луках проходят масштабные спортивные соревнования. Как встретил город полтысячи гостей со всей России? Расскажем сегодня на телеканале «Россия 1» в 20.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 17:22

В Великих Луках сегодня стартовали Всероссийские молодёжные соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Город принял полтысячи гостей от Иркутска до Калининграда. На старте лучники из 35 российских регионов. Почему именно в Великих Луках проходят самые крупные официальные соревнования молодёжи? Какие цели ставят перед собой спортсмены, и как меткость выстрела влияет на дальнейшую судьбу? Смотрите вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20.45 на канале «Россия-1».

Лариса Чурикова

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