Лучники со всей страны собрались в Великих Луках для участия в соревнованиях «Надежды России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 21:22

В Великих Луках сегодня стартовали Всероссийские молодёжные соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». По итогам станут известны имена спортсменов, которые в следующем году войдут в состав молодёжной сборной страны. В команде Псковской области опытные лучники - победители первенства Европы и Кубка России.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин