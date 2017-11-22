54 миллиона на ремонт дворов заложены в бюджет Пскова на будущий год

Стало известно на заседании профильного комитета Псковской городской Думы. Средства выделены с учётом депутатских предложений. Доходная часть городского бюджета увеличилась, а дефицит уменьшился до трёх с половиной процентов. Собственные доходы возросли почти до миллиарда восьмисот миллионов рублей.
Отмечу, что в эти минуты в Пскове на публичных слушаниях рассматривают проект областного бюджета.
Надежда Прыгина
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3