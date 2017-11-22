54 миллиона на ремонт дворов заложены в бюджет Пскова на будущий год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 16:33

Стало известно на заседании профильного комитета Псковской городской Думы. Средства выделены с учётом депутатских предложений. Доходная часть городского бюджета увеличилась, а дефицит уменьшился до трёх с половиной процентов. Собственные доходы возросли почти до миллиарда восьмисот миллионов рублей.

Отмечу, что в эти минуты в Пскове на публичных слушаниях рассматривают проект областного бюджета.

Надежда Прыгина