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54 миллиона на ремонт дворов заложены в бюджет Пскова на будущий год

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 16:33

Стало известно на заседании профильного комитета Псковской городской Думы. Средства выделены с учётом депутатских предложений. Доходная часть городского бюджета увеличилась, а дефицит уменьшился до трёх с половиной процентов. Собственные доходы возросли почти до миллиарда восьмисот миллионов рублей.

Отмечу, что в эти минуты в Пскове на публичных слушаниях рассматривают проект областного бюджета.

Надежда Прыгина

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