В Псков приехал координатор проекта "Народная оценка качества" ОНФ Виктор Климов. Вместе с активистами местного отделения ОНФ он проверил качество работы некоторых медицинских учреждений области, выслушал жалобы и пожелания пациентов. Чем были возмущены люди? Какие претензии они высказывали медикам, и как на них реагировал Виктор Климов? Расскажем сегодня в программе "Постфактум".
Не пропустите! 22 ноября в 18.10
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Ноябрь 2017
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