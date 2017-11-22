Михаил Ведерников вошел в число лидеров «Кремлевского рейтинга»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 15:29

Михаил Ведерников вошёл в число губернаторов, занимающих сильные позиции в «Кремлёвском рейтинге». Его публикует еженедельник «Профиль». В основе - экспертные интервью с представителями региональной политики, журналистами, общественниками и социологами.

Как отметили в кратком обзоре, Михаил Ведерников имеет хорошие личные качества и стартовые позиции.

Надежда Прыгина