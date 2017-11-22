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Проверка ОНФ выявила немало проблем в сфере здравоохранения региона

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 15:26

У ВРИО губернатора есть возможность свои позиции упрочить, решив актуальные для региона проблемы. В частности - в сфере областного здравоохранения. А их, на данный момент, немало, показала сегодняшняя проверка ОНФ. Общественники осмотрели поликлиники в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества".

Они побывали в трёх учреждениях здравоохранения: поликлиниках Палкинского и Псковского районов и в третьей городской. Больше всего жалоб на систему здравоохранения инспектор Народного фронта выслушал в Палкино. Здесь на весь район работает одна скорая. На приём к редким специалистам приходится ехать в Псков. Есть проблема с выдачей бесплатных лекарств.

Регина Кадырова

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