Проверка ОНФ выявила немало проблем в сфере здравоохранения региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 15:26

У ВРИО губернатора есть возможность свои позиции упрочить, решив актуальные для региона проблемы. В частности - в сфере областного здравоохранения. А их, на данный момент, немало, показала сегодняшняя проверка ОНФ. Общественники осмотрели поликлиники в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества".

Они побывали в трёх учреждениях здравоохранения: поликлиниках Палкинского и Псковского районов и в третьей городской. Больше всего жалоб на систему здравоохранения инспектор Народного фронта выслушал в Палкино. Здесь на весь район работает одна скорая. На приём к редким специалистам приходится ехать в Псков. Есть проблема с выдачей бесплатных лекарств.

Регина Кадырова