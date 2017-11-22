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Активисты «Убитых дорог» проведут независимую экспертизу асфальта в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 15:06

Независимую экспертизу асфальта проведут активисты «Убитых дорог». Сегодня в Пскове общественники брали керны с только что отремонтированных улиц Вокзальной, Индустриальной и с проезжей части Ольгинского и Троицкого мостов. Именно в этих местах активисты фиксировали нарушения технологического процесса. Подрядчик укладывал асфальт в дождь.

Ранее подобные пробы брали в Управлении городского хозяйства. Тогда власти заявили, что асфальт соответствует нормам. Дмитрий Цопов: «Повторные пробы вызваны тем, что мы все-таки хотим, чтобы оценка была независимой. В прошлый раз УГХ нам запретило привлекать независимую экспертизу. Мотивируя это тем, что на мосту брать пробы нельзя. Но, тем не менее, пробы тогда были взяты местной экспертизой. У нас есть доля сомнения в этом и, поэтому, мы настаиваем на том, чтобы была проведена независимая экспертиза».

Андрей Удалов

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