210 миллионов рублей получит Псковская область на завершение реконструкции улицы Свердлова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 12:12

Двести десять миллионов рублей из федерального бюджета получит Псковская область на завершение реконструкции улицы Свердлова. Стало известно на заседании в Москве. Это последний проект туристско-рекреационного кластера «Псковский», активная работа над созданием которого идёт уже шесть лет.

С 2011 года наш регион участвует в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма. В создание инфраструктуры за это время вложено около семи миллиардов рублей.

Надежда Прыгина