210 миллионов рублей получит Псковская область на завершение реконструкции улицы Свердлова

Двести десять миллионов рублей из федерального бюджета получит Псковская область на завершение реконструкции улицы Свердлова. Стало известно на заседании в Москве. Это последний проект туристско-рекреационного кластера «Псковский», активная работа над созданием которого идёт уже шесть лет.
С 2011 года наш регион участвует в федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма. В создание инфраструктуры за это время вложено около семи миллиардов рублей.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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