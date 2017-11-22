Активисты ОНФ проверили качество обслуживания в поликлиниках Палкинского района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 12:19

Сегодня активисты ОНФ проверяют качество обслуживания в псковских поликлиниках. С самого утра с ними работает наша съёмочная группа. О первых результатах проверки в Палкинском районе Регина Кадырова расскажет по телефону.

Корреспондент Регина Кадырова: «Первый пункт осмотра - это поликлиника в Палкино. Это был именно осмотр, не рейд, всё было на добровольной основе. Так, абсолютно добровольно, от разговора с представителем Народного фронта отказался главный врач Палкинской больницы. Почему - решение он не объяснил. Хочется отметить, что не было ни одного положительного отзыва о работе врачей, о работе самой системы, о том, как всё устроено - ни одного положительного отзыва. Одна скорая на весь район, причём район создан по хуторной системе, поэтому работать скорой достаточно тяжело. Например, жители Палкинского района жалуются, что приходится ждать по два часа. Жаловались и на недоступность лекарств, в том числе, средства для сердечников, для диабетиков приходится закупать на свои деньги, либо пропускать приём».

Регина Кадырова