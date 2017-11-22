ОНФ проверит качество работы псковских поликлиник

Сегодня координатор проекта Общероссийского народного фронта Виктор Климов проверяет качество работы псковских поликлиник. На обслуживание в них поступило много жалоб от пациентов. Они касались очередей, хамства персонала и доступности медицинских услуг. Свои замечания и сейчас можно присылать на сайт «нароценка.ру».
По итогам проверки общественники встретятся с чиновниками Комитета здравоохранения и руководителями лечебных учреждений, чтобы открыто разобрать проблемы.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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