ОНФ проверит качество работы псковских поликлиник

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 12:30

Сегодня координатор проекта Общероссийского народного фронта Виктор Климов проверяет качество работы псковских поликлиник. На обслуживание в них поступило много жалоб от пациентов. Они касались очередей, хамства персонала и доступности медицинских услуг. Свои замечания и сейчас можно присылать на сайт «нароценка.ру».

По итогам проверки общественники встретятся с чиновниками Комитета здравоохранения и руководителями лечебных учреждений, чтобы открыто разобрать проблемы.

Надежда Прыгина