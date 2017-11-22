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ОНФ проверит качество работы псковских поликлиник

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 12:30

Сегодня координатор проекта Общероссийского народного фронта Виктор Климов проверяет качество работы псковских поликлиник. На обслуживание в них поступило много жалоб от пациентов. Они касались очередей, хамства персонала и доступности медицинских услуг. Свои замечания и сейчас можно присылать на сайт «нароценка.ру».

По итогам проверки общественники встретятся с чиновниками Комитета здравоохранения и руководителями лечебных учреждений, чтобы открыто разобрать проблемы.

Надежда Прыгина

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