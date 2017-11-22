В Пскове появилась специализированная площадка для выгула собак

Площадка расположена в конце сквера на Сиреневом бульваре. Внешне площадка представляет собой участок, засыпанный песком и огороженный забором из сетки. На территории установлены урны и скамейка, за ограждением посажен кустарник. Окончательно работы по благоустройству здесь ещё не завершены, но хозяева уже приводят сюда своих питомцев на выгул.
Такие площадки появятся по всему городу, рассказали в УГХ. Всего их будет 12. Место для выгула на Сиреневом бульваре - пилотный проект, теперь специалисты будут изучать мнение жителей и строить следующие площадки в соответствии с этими пожеланиями.
Иван Павлов
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Ноябрь 2017
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