В Пскове появилась специализированная площадка для выгула собак

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 12:13

Площадка расположена в конце сквера на Сиреневом бульваре. Внешне площадка представляет собой участок, засыпанный песком и огороженный забором из сетки. На территории установлены урны и скамейка, за ограждением посажен кустарник. Окончательно работы по благоустройству здесь ещё не завершены, но хозяева уже приводят сюда своих питомцев на выгул.

Такие площадки появятся по всему городу, рассказали в УГХ. Всего их будет 12. Место для выгула на Сиреневом бульваре - пилотный проект, теперь специалисты будут изучать мнение жителей и строить следующие площадки в соответствии с этими пожеланиями.

Иван Павлов