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Жителей Псковской области приглашают выбрать тех, кто достоин «Народного признания»

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.11.2017 12:07

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в самых честных выборах. Называются они "Народное признание". Это первая и единственная общественная премия в нашем регионе. За семь лет её существования псковичи отдали ровно один миллион голосов. На соискание премии каждый может выдвинуть своего кандидата. Но осталось меньше двух недель.

Алина Чабан, Юрий Ильин, Денис Алексеев, Тигран Гаспарян, Василий Нордэн

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