Фотографы-любители представили свои работы на выставке «Фотосреда: первые шаги»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.11.2017 12:02

Выставка "Фотосреда: первые шаги" открылась в галерее "Цех" в Пскове. В экспозиции работы 9 начинающих фотографов-любителей. Все они - учащиеся созданной полгода назад фотошколы. Её руководитель и главный помощник в искусстве создания фотоснимка - известный псковский фотограф Светлана Гаврилова.

Светлана Константинова, Юрий Ильин