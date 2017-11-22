Умер оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский

Об этом сообщает ТАСС. Певец умер в Лондоне. Информацию о смерти певца подтвердила его семья в Facebook. «После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он тихо умер этим утром, 22 ноября, в кругу семьи, рядом со своим домом в Лондоне», - говорится в сообщении на странице Хворостовского.
В октябре Хворостовскому исполнилось 55 лет. В 2015 году у него обнаружили опухоль мозга, он прерывал концертную деятельность, затем, после двух месяцев лечения снова вернулся на сцену.
Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. После школы он сначала поступил в педагогическое училище, увлекался хард-роком и пел в местной группе, но увлечение классикой взяло верх и он поступил на вокальный факультет Красноярского государственного института искусств. На третьем курсе он был принят в Красноярский государственный театр оперы и балета. Мировой успех пришел к нему с победой в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году.
Хворостовский пел в лондонском «Ковент-Гардене», Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, миланской «Ла Скала», Венской государственной опере, нью-йоркской «Метрополитен-опере», Мариинском театре и других театрах. В его репертуаре были партии в операх «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Травиата» Джузеппе Верди, «Иоланта» Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет.
Хворостовский был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В честь певца был назван астероид (7995) Хворостовский, открытый астрономом Крымской астрофизической обсерватории 4 августа 1983 г.
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