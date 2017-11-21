Около полутора миллиардов рублей дополнительно получит Псковская область из федерального бюджета

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 22:01

Средства пойдут на индексацию зарплаты бюджетников и реализацию «майских указов» в будущем году. Это результат договоренности врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром. Также наш регион подал заявку на выделение из государственной казны дополнительных средств на замещение коммерческих кредитов бюджетными.

Надежда Прыгина