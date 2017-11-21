Сообщение о пожаре на «Электроне» поступило сегодня псковским спасателям

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 20:14

Бдительные горожане увидели задымление на стадионе «Электрон» и сразу же обратились в соответствующую службу. На место выехали специалисты псковской пожарно-спасательной части номер один. Тушить им ничего не пришлось - оказалось, что на территории спортивного комплекса неизвестные выжигали медь.

Вызов зафиксирован как ложный

Алина Толкачева