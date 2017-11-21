Сообщение о пожаре на «Электроне» поступило сегодня псковским спасателям

Бдительные горожане увидели задымление на стадионе «Электрон» и сразу же обратились в соответствующую службу. На место выехали специалисты псковской пожарно-спасательной части номер один. Тушить им ничего не пришлось - оказалось, что на территории спортивного комплекса неизвестные выжигали медь.
Вызов зафиксирован как ложный
Алина Толкачева
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3