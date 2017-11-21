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Как правильно заботиться о здоровье и внешности? Расскажем в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 22 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.11.2017 18:18

Как правильно заботиться о здоровье и внешности? Расскажем в программе Какую роль в нашей жизни играет эстетическая медицина? Как заботиться о своём здоровье и о своей внешности с наступлением холодов? О восстановлении и профилактике психического и физического здоровья расскажем в эфире программы "Стартовая площадка".

Гости программы: руководитель Псковского Центра эстетической коррекции Инесса Бойцова и врач рефлексо- и физиотерапевт Елена Баранова.

Не пропустите! 22 ноября с 7.20 на Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30

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