Какую роль в нашей жизни играет эстетическая медицина? Как заботиться о своём здоровье и о своей внешности с наступлением холодов? О восстановлении и профилактике психического и физического здоровья расскажем в эфире программы "Стартовая площадка".
Гости программы: руководитель Псковского Центра эстетической коррекции Инесса Бойцова и врач рефлексо- и физиотерапевт Елена Баранова.
Не пропустите! 22 ноября с 7.20 на Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30
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Ноябрь 2017
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