Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 18:18

Какую роль в нашей жизни играет эстетическая медицина? Как заботиться о своём здоровье и о своей внешности с наступлением холодов? О восстановлении и профилактике психического и физического здоровья расскажем в эфире программы "Стартовая площадка".

Гости программы: руководитель Псковского Центра эстетической коррекции Инесса Бойцова и врач рефлексо- и физиотерапевт Елена Баранова.

Не пропустите! 22 ноября с 7.20 на Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30