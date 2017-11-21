Перспективы оздоровления предприятий обсудил Михаил Ведерников с руководителями ГК «Технология металлов»

Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, во вторник, 21 ноября, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, на котором заслушал предложения руководителей по
«Предприятия, входящие в группу компаний „Технология металлов“, имеют большую значимость для Псковского региона и по численности сотрудников (в совокупности на заводах работают порядка тысячи человек), и по объему производимой продукции. Поэтому Администрация Псковской области не может стоять в стороне от тех проблем, которые сегодня испытывают предприятия», — сказал врио Губернатора и попросил обозначить вопросы, в решении которых необходима помощь региональных властей.
Генеральный директор
Схожие проблемы испытывает и один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции на Северо-Западе АО «Псковский кабельный завод». Коммерческий директор предприятия Дмитрий Яблочкин сообщил, что завод имеет существенную кредиторскую и налоговую задолженность, которую частично удалось сократить за счет собственных средств, однако в одиночку с этой проблемой «Псковкабелю» не справиться. Вместе с тем наметилась тенденция к оздоровлению предприятия. В текущем году удалось в 2,5 раза увеличить выручку и в 6 раз — объемы заказов. На заводе сегодня трудятся 350 специалистов, средняя зарплата составляет 32 тысячи рублей, задержек с ее выплатой не было ни разу. По мнению Дмитрия Яблочкина, у предприятия есть потенциал для развития. Перспективы развития своего предприятия видит и генеральный директор
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