Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 18:00

Сегодня исполняется 27 лет со Дня создания Федеральной налоговой службы России. В региональном ведомстве трудятся 800 человек. Главная для них награда - своевременные взносы налогоплательщиков. Поэтому сотрудники службы еще раз напоминают, что до 1 декабря необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги. А сегодня на телеканале "Россия 24" интервью с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергеем Токаревым.

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