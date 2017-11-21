Сегодня исполняется 27 лет со Дня создания Федеральной налоговой службы России. В региональном ведомстве трудятся 800 человек. Главная для них награда - своевременные взносы налогоплательщиков. Поэтому сотрудники службы еще раз напоминают, что до 1 декабря необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги. А сегодня на телеканале "Россия 24" интервью с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергеем Токаревым.
Не пропустите! 21 ноября в 19.45
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Ноябрь 2017
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