По Пскову прокатилась волна вандализма

Во дворе на улице генерала Маргелова изуродовали детскую площадку: вырваны скамейки и качели, повреждены элементы детской площадки. Вандалы почувствовали полную безнаказанность, поскольку игровой комплекс со всех сторон окружен домами. Кроме того, несколько скамеек и урн хулиганы сломали и в Дендропарке.
Кроме того, несколько скамеек и урн хулиганы сломали и в Дендропарке. А на набережной реки Великой вандалы регулярно бьют фонари. В Управлении городского хозяйства заявили, что все повреждения скоро исправят, а хулиганы уже известны, с ними будет разбираться следствие.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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