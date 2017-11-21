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По Пскову прокатилась волна вандализма

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.11.2017 17:28

Во дворе на улице генерала Маргелова изуродовали детскую площадку: вырваны скамейки и качели, повреждены элементы детской площадки. Вандалы почувствовали полную безнаказанность, поскольку игровой комплекс со всех сторон окружен домами. Кроме того, несколько скамеек и урн хулиганы сломали и в Дендропарке.

Кроме того, несколько скамеек и урн хулиганы сломали и в Дендропарке. А на набережной реки Великой вандалы регулярно бьют фонари. В Управлении городского хозяйства заявили, что все повреждения скоро исправят, а хулиганы уже известны, с ними будет разбираться следствие.

Андрей Удалов

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