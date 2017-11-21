Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 16:19

Особая экономическая зона «Моглино» занимает в России 7-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Список составили эксперты Министерства экономического развития России. Всего в рейтинг вошли 15 экономических зон страны. Сейчас у псковской ОЭЗ шесть резидентов, и это еще не окончательный список. Чем привлекает «Моглино» резидентов, и кто они - эти инвесторы? Расскажем сегодня в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 21 ноября в 18.10