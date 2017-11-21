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Чем привлекательна ОЭЗ "Моглино" для инвесторов? Обсудим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 21 ноября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.11.2017 16:19

Чем привлекательна ОЭЗ Особая экономическая зона «Моглино» занимает в России 7-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Список составили эксперты Министерства экономического развития России. Всего в рейтинг вошли 15 экономических зон страны. Сейчас у псковской ОЭЗ шесть резидентов, и это еще не окончательный список. Чем привлекает «Моглино» резидентов, и кто они - эти инвесторы? Расскажем сегодня в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 21 ноября в 18.10

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