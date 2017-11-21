logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Сегодня у третьей поликлиники в Пскове работает передвижной флюорограф

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 21.11.2017 16:17

Выездной аппарат сейчас заменяет стационарный, который готовят к замене. Поэтому кабинет флюорографии в третьей поликлинике временно не работает. Новый флюорограф учреждение получит к концу года. А передвижной кабинет в течение десяти дней будет работать не только у третьей поликлиники, а также в Овсище на Алехина, 10 и Сиреневом бульваре у офиса врача общей практики.

Проверять легкие врачи советуют не реже одного раза в год. Обследование совершенно бесплатное, при себе необходимо иметь полис и паспорт. Записаться на флюорографию можно в доврачебном кабинете. Выездная флюорография - популярное обследование среди псковичей.

Ирина Медведкина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк