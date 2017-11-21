Сегодня у третьей поликлиники в Пскове работает передвижной флюорограф

Выездной аппарат сейчас заменяет стационарный, который готовят к замене. Поэтому кабинет флюорографии в третьей поликлинике временно не работает. Новый флюорограф учреждение получит к концу года. А передвижной кабинет в течение десяти дней будет работать не только у третьей поликлиники, а также в Овсище на Алехина, 10 и Сиреневом бульваре у офиса врача общей практики.
Проверять легкие врачи советуют не реже одного раза в год. Обследование совершенно бесплатное, при себе необходимо иметь полис и паспорт. Записаться на флюорографию можно в доврачебном кабинете. Выездная флюорография - популярное обследование среди псковичей.
Ирина Медведкина
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