Псковичка предложила чиновникам пройтись по непреодолимым из-за грязи и луж городским тротуарам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 16:07

С наступлением дождливой погоды некоторые псковские улицы превратились в непреодолимые участки из луж и грязи. С жалобой на состояние дорог в одно из местных информагентств обратилась псковичка. Она попыталась дойти пешком от площади Ленина до улицы Текстильной и приложила фотоотчёт. По её словам, по тротуару идти невозможно из-за луж и ям и приходится постоянно выходить на проезжую часть.

Возмущённая жительница предложила чиновникам пройтись по этим улицам самим и убедиться в ужасном состоянии тротуаров на Запсковье.

Кирилл Радион