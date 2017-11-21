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Псковичка предложила чиновникам пройтись по непреодолимым из-за грязи и луж городским тротуарам

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.11.2017 16:07

С наступлением дождливой погоды некоторые псковские улицы превратились в непреодолимые участки из луж и грязи. С жалобой на состояние дорог в одно из местных информагентств обратилась псковичка. Она попыталась дойти пешком от площади Ленина до улицы Текстильной и приложила фотоотчёт. По её словам, по тротуару идти невозможно из-за луж и ям и приходится постоянно выходить на проезжую часть.

Возмущённая жительница предложила чиновникам пройтись по этим улицам самим и убедиться в ужасном состоянии тротуаров на Запсковье.

Кирилл Радион

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