Псковичка предложила чиновникам пройтись по непреодолимым из-за грязи и луж городским тротуарам

С наступлением дождливой погоды некоторые псковские улицы превратились в непреодолимые участки из луж и грязи. С жалобой на состояние дорог в одно из местных информагентств обратилась псковичка. Она попыталась дойти пешком от площади Ленина до улицы Текстильной и приложила фотоотчёт. По её словам, по тротуару идти невозможно из-за луж и ям и приходится постоянно выходить на проезжую часть.
Возмущённая жительница предложила чиновникам пройтись по этим улицам самим и убедиться в ужасном состоянии тротуаров на Запсковье.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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