Сегодня во всем мире празднуют День телевидения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 15:56

Сегодня – Всемирный день телевидения. Оно появилось в середине 30-х годов, после изобретения Зворыкиным катодной трубки, которая стала основным элементом телевизора. Сейчас невозможно представить жизнь без «голубого экрана». Из него мы узнаём о последних новостях, можем путешествовать по миру, черпать знания, развлекаться.

В СССР телевидение начало активно развиваться в начале 60-х годов. Именно тогда была открыта и псковская студия. Сегодня ГТРК «Псков» - крупный холдинг, в который входят 2 телевизионных канала: «Россия 1» и «Россия 24», а также «Радио России» и «Радио Маяк-Псков». В этом году у нас появилась новая студия и оборудование, которое позволяет выходить в эфир в цифровом качестве. Что и произойдёт в ближайшее время. Каналы ВГТРК вошли в мультиплекс, и наши региональные вставки будут выходить в эфир в цифре по всей области. Но, главное богатство ГТРК «Псков» – дружный коллектив профессионалов, который позволяет ежедневно выдавать в прямом эфире новости региона, актуальные интервью и тематические передачи.

Кирилл Радион