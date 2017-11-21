Главные кадры: шеф-редактор Алёна Бражевская о команде ГТРК «Псков» в конце 90-х-начале 2000-х

За полвека сменилось не одно поколение операторов, журналистов, режиссёров. Сегодня герой нашей рубрики "Главные кадры" - Алёна Бражевская. Она работала на студии корреспондентом и шеф-редактором новостей в конце 90-х-начале 2000-х. Алёна Бражевская: «Это был конец 90-х. Появлялось очень много различных каналов, появлялось очень много программ, и местному телевидению приходилось конкурировать.
Коллектив был очень хороший. Были добрые отношения и все старались сделать телевидение интересным. Подготовка сюжета ко Дню космонавтики. Казалось бы, все темы исчерпаны. Мы уже снимали музей космонавтики в Пыталово. В другой год нашли человека, который с Байконура запускал ракету. Что делать? Мы вслепую поехали в педагогический институт и стали искать там студента с именем Юрий Гагарин. По картотеке нашли Юрия Гагарина, пришли на лекцию, но выяснилось, что Юрия Гагарина в этот день на лекции не было. Спрашиваем студентов, где ваш Юрий Гагарин – а они хором: «Он в космос улетел»! И тогда мы встретились с ним у магазина «Орбита». Вот так получилось весело, задорно в процессе подготовки этого материала. Журналист должен быть всеядным. Он не должен ограничивать себя какими-то одними темами. Только тема культуры, политики. Он должен быть всесторонне развитым человеком и при этом постоянно развиваться».
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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