Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 15:48

В Пскове продолжается антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью." Между тем, всё чаще, наркодельцы распространяют запрещенные вещества через социальные сети и мессенджеры.

А на стенах псковских домов постоянно появляются надписи с рекламой наркотиков. Пока коммунальные службы безуспешно пытаются от них избавиться, полицейские ищут торговцев в нашем регионе.Можно ли вычислить наркодилеров в интернете? И как оградить ребенка от наркотиков в современном мире?

Это и многое другое обсудим сегодня на радиостанции "Маяк-Псков". Слушайте с 17.05 - "Осторожно, яд". В студию придут: заместитель начальник управления - начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Псковской области, подполковник полиции Рустам Кохан и начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Псковской области, подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

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