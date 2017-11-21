«Трезвая Россия» проверила, как в Пскове соблюдают запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 12:25

В Пскове прошел рейд по выявлению продажи алкоголя несовершеннолетним. В двух торговых точках контрольная закупка показала, что продавцы не всегда спрашивают возраст покупателей и зачастую продают алкоголь детям до восемнадцати лет. Рейд инициировали участники федерального проекта «Трезвая Россия».

Андрей Удалов, Владимир Шагапов