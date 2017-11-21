Сегодня исполняется 27 лет со дня создания Федеральной налоговой службы России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 11:52

В налоговой службе Псковской области трудятся 800 человек. По словам руководителя регионального ведомства Сергея Токарева, каждый из них постоянно работает над повышением качества обслуживания граждан. Главная награда для налоговиков - своевременные взносы налогоплательщиков.

Поэтому сотрудники службы еще раз напоминают, что до 1 декабря необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги.

Алина Толкачева