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На набережной реки Шелонь в Порхове появилась скульптура Ждуна

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.11.2017 10:49

На набережной реки Шелонь в Порхове появился оригинальный арт-объект - бетонный Ждун. Этот персонаж широко известен в Интернете и символизирует всех, кто чего-либо ждёт. В Порхове это серое существо с головой морского слона и телом человека появилось благодаря дизайнеру Александру Бурилову.

По его словам, после того, как на набережной возвели беседку, здесь необходимо было установить что-то душевное. Выбор пал на персонажа, выдуманного голландской художницей Маргрит ван Бреворт. Идею поддержал глава района Виктор Степанов, который надеется, что благодаря Ждуну люди перестанут мусорить на набережной. А сам автор порховского Ждуна Александр Бурилов предполагает, что его скульптура привлечёт к городу дополнительный интерес туристов.

Виктория Писукова

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