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Спорт вместо спирта. В Псковской области поддержали идею не продавать алкоголь лицам до 21 года

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.11.2017 23:17

Общественная палата Псковской обалсти поддержала сегодня инициативу лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева о запрете продажи алкоголя до достижения 21 года. Прежде, чем идти решать судьбу молодежи, представители движения встретились с псковскими студентами и провели с ними массовую зарядку под девизом "заниматься спортом всегда модно".

Ирина Медвёдкина, Андрей Удалов, Александр Калинин, Тигран Гаспарян
 

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