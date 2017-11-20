Спорт вместо спирта. В Псковской области поддержали идею не продавать алкоголь лицам до 21 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.11.2017 23:17

Общественная палата Псковской обалсти поддержала сегодня инициативу лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева о запрете продажи алкоголя до достижения 21 года. Прежде, чем идти решать судьбу молодежи, представители движения встретились с псковскими студентами и провели с ними массовую зарядку под девизом "заниматься спортом всегда модно".

Ирина Медвёдкина, Андрей Удалов, Александр Калинин, Тигран Гаспарян

