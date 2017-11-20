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Законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными обсудим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 21 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.11.2017 22:28

Законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными обсудим в эфире Депутаты Госдумы внесли законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. По проекту нового закона за жестокое обращение с животными можно получить до 3 лет лишения свободы, а за демонстрацию подобного поведения в соцсетях или СМИ - до 5 лет. Что грозит за жестокое обращение с животными сегодня? Какие еще законы о животных планируют внести, и будет ли результат от нововведений? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: председатель Комитета правового обеспечения Валерий Наводкин и руководитель некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

Слушайте на "Радио России-Псков" 21 ноября с 7.20 на Радио России-Псков". Звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 62-80-30 

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