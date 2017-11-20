Общественная палата Псковской области поддержала инициативу «Трезвой России» о запрете продажи алкоголя до 21 года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.11.2017 17:49

Общественная палата Псковской области поддержала сегодня инициативу лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева о запрете продажи алкоголя до достижения двадцати одного года. Кроме того, было решено создать рабочую группу, чтобы доработать этот законопроект на уровне нашего региона. Общественники заявили, что у населения нет единого мнения в вопросах употребления алкоголя.

Это показало и сегодняшнее слушание. Даже среди членов Общественной палаты во мнении не сошлись. Некоторые считали, что проект недостаточно проработан, кто-то говорил, что только сухой закон способен изменить ситуацию в стране. Но большинство общественников говорило о необходимости введения запрета на продажу алкоголя до двадцати одного года.

Ирина Медведкина