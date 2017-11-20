Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.11.2017 16:07

В России предполагается запретить продавать алкоголь молодым людям младше 21 года. С инициативой выступили участники проекта «Трезвая Россия». Почему возраст установлен именно до 21 года, и как с продажей алкоголя несовершеннолетним борются в нашем регионе? Расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 20 ноября в 18.10