Пятилетнему Паше из Великих Лук очень нужна помощь неравнодушных людей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.11.2017 08:00

После болезни мальчик перестал говорить и понимать окружающих. Медики уверены, речь может восстановиться. Но нужен интенсивный курс реабилитации в одной из клиник Санкт-Петербурга.

С планшетом Паша не расстаётся. Он самостоятельно скачивает мультики, играет в интернет-игры. На виртуальной ферме выращивает урожай и выгодно его продаёт. При этом Паша не говорит, хотя до двух с половиной лет мальчик рос обычным ребёнком. Паша часто болел. А однажды после высокой температуры ребёнка как будто подменили. Он перестал разговаривать и понимать даже родителей. После многочисленных обследований мальчику диагностировали поражение центральной нервной системы. Помимо отсутствия речи, медики ставят синдром аутичного поведения, когда ребёнок внезапно начинает прыгать, кричать, кружиться. Лечению Паши семья отдаёт все силы: массаж, ЛФК, занятия с психологом, дефектологом. Каждый день таблетки и уколы. Занятия дают результаты, но доктора говорят, необходим ударный курс лечения, когда всё и сразу. Пашу готовы принять в одной из клиник Санкт-Петербурга. Для этого нужно собрать 150 тысяч рублей. У родителей мальчика таких денег нет. До недавнего времени просить о помощи стеснялись. Врачи уверяют, Паша сможет заговорить. Курс реабилитации назначен на начало января. Родители надеются, что до этого времени с помощью неравнодушных людей удастся собрать деньги.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

Реквизиты для перечисления:

Карта сбербанк 4276 5100 1279 3144

Получатель - Лохова Мария Владимировна(мама).

При подключенной услуге "Мобильный банк" нужно отправить СМС на номер 900 с текстом: Перевод

4276 5100 1279 3144 500

Где 500 это сумма перевода, она может быть любой.