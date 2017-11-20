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В День правовой помощи детям для учеников школы №1 в Пскове провели специальное занятие

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.11.2017 16:34

Сегодня отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В специальной школе №1 в Пскове этой дате посвятили отдельное занятие для учеников. Познакомить детей с правами человека пришли представители Управления соцзащиты, ассоциации юристов области, инспекции по делам несовершеннолетних и нотариальной палаты.

Они рассказали о декларации прав человека, правах ребенка, а также о правах и обязанностях ученика в школе.

Иван Павлов

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