В День правовой помощи детям для учеников школы №1 в Пскове провели специальное занятие

Сегодня отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В специальной школе №1 в Пскове этой дате посвятили отдельное занятие для учеников. Познакомить детей с правами человека пришли представители Управления соцзащиты, ассоциации юристов области, инспекции по делам несовершеннолетних и нотариальной палаты.
Они рассказали о декларации прав человека, правах ребенка, а также о правах и обязанностях ученика в школе.
Иван Павлов
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Ноябрь 2017
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