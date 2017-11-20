Псковичи поучаствовали в массовой зарядке, которую организовала «Трезвая Россия»

В центре Пскова завершилась массовая зарядка. Её организовали активисты «Трезвой России». Под руководством фитнес-тренера студенты ПсковГУ почти полчаса разминались, делали силовые упражнения и растяжку. Напомним, сегодня в Общественной палате Псковской области участники федерального проекта «Трезвая Россия» выступят с инициативой ограничить продажу алкоголя людям не достигшим двадцати одного года.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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