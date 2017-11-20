Псковичи поучаствовали в массовой зарядке, которую организовала «Трезвая Россия»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.11.2017 15:20

В центре Пскова завершилась массовая зарядка. Её организовали активисты «Трезвой России». Под руководством фитнес-тренера студенты ПсковГУ почти полчаса разминались, делали силовые упражнения и растяжку. Напомним, сегодня в Общественной палате Псковской области участники федерального проекта «Трезвая Россия» выступят с инициативой ограничить продажу алкоголя людям не достигшим двадцати одного года.

Андрей Удалов