И ночью, и в плохую погоду. Новый вертолет Псковской санавиации уже спасает больных

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.11.2017 12:22

Теперь в распоряжении врачей нашего региона ещё один вертолёт санавиации. Первый "Ансат" появился в сентябре этого года и уже совершил тридцать два вылета. У нового вертолёта больше возможностей. Евгений Сорокин, прежде чем попасть в Областную больницу, сутки пролежал в реанимации в Великих Луках.

Дина Перевозчикова, Денис Алексеев