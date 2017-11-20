ОНФ предлагает псковичам оценить качество медицинских услуг в регионе

Общероссийский народный фронт предлагает псковичам высказать своё мнение о качестве предоставляемых в регионе медицинских услуг. Оставить отзыв можно на сайте «нароценка.ру». Жалобы из Псковской области уже поступают, отмечают общественники. На неработающую систему электронной записи, многочасовые очереди и хамство врачей.
Представители ОНФ проведут у нас проверку поликлиник, по результатам встретятся с местными властями, чтобы открыто поговорить о проблемах.
Виктория Парфенова
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Ноябрь 2017
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