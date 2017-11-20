Общество охраны памятников требует остановить незаконное строительство в деревне Устье

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.11.2017 12:15

Остановить незаконное строительство в деревне Устье пытаются представители Всероссийского общества охраны памятников. Храм Николы с Устья обстраивается коттеджами, а ведь церковь находится в границах охранной зоны объектов культурного наследия. Сейчас, говорят специалисты, нарушен закон, охраняющий ландшафт.

Также запрещены земляные работы, которые здесь проводят с помощью тяжёлой техники. Кроме того, неизвестные вырубили старинный сад и установили столбы под высокий забор. По словам заместителя председателя Псковского регионального отделения ВООПИК, Ирины Голубевой, их задача сейчас остановить мероприятия, связанные со строительством, пока коттедж не построен. Сейчас это вопрос профилактики практически. Хотя предупреждать должен был Росреестр, который выделяет земельные участки, волость и район Псковский, о том что здесь можно и чего нельзя.

Виктория Парфенова