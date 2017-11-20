Волонтёры из Санкт-Петербурга помогли отремонтировать спортзал в псковской школе

Волонтёры автомобильного завода "Хендэ" помогли отремонтировать спортивный зал в псковской специальной школе №6. В рамках благотворительной акции работники завода, расположенного в Петербурге, собрали деньги, на которые были покрашены стены, обновлён потолок спортзала, сделано новое освещение. Закуплено специальное спортивное оборудование и тренажёры.
Весь инвентарь волонтёры привезли в Псков лично. Кроме того, в рамках своего визита сотрудники завода помогли убрать спортзал после ремонта, а заодно помыли окна и стены во всей школе.
Виктория Писукова
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Ноябрь 2017
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