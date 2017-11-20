Фотолюбители разных возрастов участвуют в социальном проекте «Взгляд поколений»

Социальный проект "Взгляд поколений" собрал фотолюбителей разного возраста. Младшему нет и восемнадцати, старшему - более восьмидесяти лет. Под руководством нашего коллеги-оператора, фотомастера Александра Калинина, участники проекта постигали азы студийной портретной съемки. Сюда вошли занятия по нанесению макияжа, работа со светом и работа фотомодели.
Обучение проходит бесплатно. На занятия участники приходят с самыми разными фотоаппаратами: обычными мыльницами и профессиональной техникой. В команде более двадцати человек. Были занятия по теории фотографии и выезды на пленэры. В итоговой фотовыставке, которая состоится в декабре, старшее поколение представит образ современной молодежи, а молодежь - свое видение старшего поколения. Отметим, что это проект общественной организации "Семья" и псковского облсофпрофа, победитель конкурса грантов "Активное поколение".
Марина Михайлова
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Ноябрь 2017
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