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Фотолюбители разных возрастов участвуют в социальном проекте «Взгляд поколений»

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.11.2017 12:07

Социальный проект "Взгляд поколений" собрал фотолюбителей разного возраста. Младшему нет и восемнадцати, старшему - более восьмидесяти лет. Под руководством нашего коллеги-оператора, фотомастера Александра Калинина, участники проекта постигали азы студийной портретной съемки. Сюда вошли занятия по нанесению макияжа, работа со светом и работа фотомодели.

Обучение проходит бесплатно. На занятия участники приходят с самыми разными фотоаппаратами: обычными мыльницами и профессиональной техникой. В команде более двадцати человек. Были занятия по теории фотографии и выезды на пленэры. В итоговой фотовыставке, которая состоится в декабре, старшее поколение представит образ современной молодежи, а молодежь - свое видение старшего поколения. Отметим, что это проект общественной организации "Семья" и псковского облсофпрофа, победитель конкурса грантов "Активное поколение".

Марина Михайлова

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